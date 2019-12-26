Рабинович заявил, что власть преследует его семью из-за его позиции по рынку земли

Нардеп, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что телефон его жены прослушивается, а НАБУ открыло производство по факту якобы недоплаты за аренду дачи в 2015 году.

Вадим Рабинович: Ко мне подошли товарищи из "Слуги народа" и сказали: "Мы должны продать землю, и если вы будете мешать, то у вас будут неприятности". Я, честно, еще тогда послал их матерными словами Фото: zagittya.com.ua

Власть в Украине пытается запугать семьи тех политиков, которые выступают против открытия рынка земли, заявил народный депутат, сопредседатель партии и фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович 25 декабря в эфире телеканала "112 Украина".

"18 декабря ко мне подошли товарищи из "Слуги народа" и сказали: "Мы должны продать землю, и если вы будете мешать, то у вас будут неприятности". Я, честно, еще тогда послал их матерными словами... Дорогие украинцы, раньше за такое давали ордена и медали, а сейчас за отстаивание украинской земли уже новый украинский антикоррупционный суд вместе с НАБУ возбудил дело "по Рабиновичу". Им сказали: "18-го обязательно что-то надо сфабриковать против него", – рассказал нардеп.

Он сообщил, что телефон его жены прослушивается, а само дело связано с якобы недоплатой по арендованной в 2015 году даче.

"Как вы думаете, по факту чего они возбудили?.. Ночью судья [Высшего антикоррупционного суда Андрей] Бицюк выносит соответствующее решение, создана группа из 42 детективов НАБУ, которые работают по одному-единственному Рабиновичу. И они вынесли решение поставить на прослушивание телефоны моей жены и возбудить дело по действительно "коррупционному преступлению" – в 2015 году, они считают, я снимал дачу и что-то там недоплатил. И на этом основании десятки детективов НАБУ получают разрешение на прослушивание телефонов моей жены! Так они уже делали по отношению к жене [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука – Оксане Марченко, недавно! Но они знают, что ни со мной, ни с Медведчуком договориться невозможно, потому что мы будем до конца отстаивать интересы Украины, интересы нашей земли! И они решили запугивать наши семьи", – заявил политик.

Рабинович призвал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника бороться с реальной коррупцией.

"Товарищ Сытник, вы недавно получили предписание, согласно которому вы должны выслужиться и с Рабиновичем справиться и тогда вас оставят на работе… Скажите, вы действительно победили коррупцию в нашей стране? Я же никогда не работал ни в одной государственной структуре, и теперь вы и 46 детективов НАБУ, фамилии которых я обязательно оглашу на странице в социальной сети, выносите решение? В день, когда я землю не дал продать, вы выносите решение за 2015 год по телефону жены? Люди, представьте, что делается, как им нужно – "соросам" поганым этим, землю нашу купить. Как это возможно?" – сказал нардеп.

Он добавил, что, возможно, судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка ввели в заблуждение по этому делу.

"И я обращаюсь к судье Бицюку: если вас ввели в заблуждение эти проходимцы, то посчитайте, сколько в 2015 году из страны украли миллиардов… И теперь вы считаете, неотложно нужно заводить дело против меня? Бараны, давайте я вам объясню: "Киевстар" хранит три года звонки и переписку! Три! А это значит, что вы берете заведомо фальшивое, ложное разрешение в суде для того, чтобы просто оказывать давление на меня!" – заявил Рабинович.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.