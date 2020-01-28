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ПОЛИТИКА

Экс-нардепа Черновол вывели с пресс-конференции первого замглавы ГБР Бабикова

По словам бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол, Александр Бабиков, ставший первым заместителем директора ГБР, защищал людей, пытавшихся ее убить. Она собиралась задать Бабикову вопрос на брифинге, однако полицейские вывели ее из помещения.

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Черновол хотела задать вопрос Бабикову
Черновол хотела задать вопрос Бабикову
Фото: hromadske.radio

Сотрудники полиции вывели депутата Верховной Рады VIII созыва Татьяну Черновол из помещения, где проходил брифинг первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Полицейские заявили, что политик не аккредитована на брифинге. Та утверждала, что имеет право задать вопрос Бабикову, который "защищал людей, пытавшихся ее убить".

Пресс-служба бюро заявила, что в случае возникновения беспорядков брифинг прервут. Спустя 10 минут после начала общения Бабикова с прессой возникла стычка, Черновол вынудили покинуть зал.

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора. Ранее он сотрудничал с адвокатским объединением Aver Lex, которое занималось защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича по делам Майдана.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Черновол была избита во время Евромайдана – в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольском шоссе недалеко от Киева. Она получила множественные травмы (у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа) и несколько недель провела в больнице.

Теги: Татьяна Черновол, брифинг, ГБР, Александр Бабиков
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