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"Прятались как крысы". Порошенко обвинил Венедиктову в отказе принять письма семей героев Небесной сотни

И.о. главы ГБР Ирина Венедиктова умышленно покинула здание ведомства, чтобы не встречаться с нардепами, принесшими ей послание от родственников погибших участников Революции достоинства. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что не смог выполнить поручение семей героев Небесной сотни
Порошенко заявил, что не смог выполнить поручение семей героев Небесной сотни
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не смог передать обращение семей героев Небесной сотни исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой, поскольку она исчезла из помещения бюро. Об этом он сказал журналистам 24 января после допроса в ГБР, передает корреспондент "ГОРДОН".

"К сожалению, временно исполняющая обязанности директора ГБР Венедиктова отказалась дать разрешение народным депутатам, не мне, которые, выполняя поручение семей Небесной сотни, хотели вручить ей письма. Она исчезла из помещения, и сейчас ее здесь нет. Хотя во время прихода сюда родственников и депутатов она находилась в помещении", – сообщил Порошенко.

Он считает недопуск народных депутатов в помещение госучреждения грубым нарушением закона. Утром 24 января 12 депутатов от "Европейской солидарности" вместе с членами семей героев Небесной сотни требовали встречи с главой ГБР, чтобы заявить о невозможности исполнения обязанностей замглавы бюро бывшим адвокатом беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

"Вынужден вернуть заявление семей Небесной сотни, потому что они там как крысы прятались, чтобы его не получить. Такое отношение к семьям, имеющим право выразить свое возмущение в связи с назначением зависимого от Януковича человека. А они не могут выйти и нормально объяснить это. Конечно, это означает, что такие вещи делаются не просто так и у нас сегодня жесткий Антимайдан и реванш", – добавил Порошенко.

Пятого президента Украины сегодня вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при заключении Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Теги: Петр Порошенко, Небесная сотня, Европейская солидарность, Ирина Венедиктова, ГБР, Александр Бабиков
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