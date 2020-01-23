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В ГБР готовы направить в суд одно из дел Майдана

Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований Украины по делам Майдана был окончательно укомплектован 11 января, сейчас проходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора.

ГБР: Общество ожидает качественных результатов в расследовании "дел Майдана"
ГБР: Общество ожидает качественных результатов в расследовании "дел Майдана"
Фото: dbr.gov.ua

Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, Государственного бюро расследований Украины готовы передать в суд одно из дел Майдана, сообщила 22 января пресс-служба ГБР.

На встрече с родственниками Героев Небесной сотни и участниками Революции Достоинства сотрудники ГБР рассказали о планах работы.

"Следователи ГБР сообщили потерпевшим и их представителям, что сейчас проходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора. Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании "дел Майдана", которых общество ожидает от ГБР", – сказано в сообщении.

Отмечается, что специальный следственный отдел ГБР был окончательно укомплектован 11 января 2020 года.

"В бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, сейчас следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд", – добавили в пресс-службе.

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк.

В январе 2020 года врио главы ГБР Ирина Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. 

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Теги: Украина, прокуратура, Майдан, расследование, следователь, Александр Буряк, Ирина Венедиктова, ГБР
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