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ПОЛИТИКА

Адвокат Порошенко заявил, что экспертиза подтвердила подлинность "пленок Трубы"

Канадские эксперты подтвердили, что на опубликованных на Telegram-канале "Трубу прорвало" аудиозаписях есть голос бывшего директора ГБР Романа Трубы, заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

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Труба: Порошенко является единственным, кто "торгует пленками" в политическом пространстве
Труба: Порошенко является единственным, кто "торгует пленками" в политическом пространстве
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Бывший директор Государственного бюро расследований сообщил в Telegram, что частная канадская компания провела экспертизу записей якобы его разговоров, обнародованных в анонимном Telegram-канале под названием "Трубу прорвало". 

"Частная канадская компания по заказу телеканала пятого президента Украины Петра Порошенко провела экспертизу записей якобы моих разговоров, обнародованных в анонимном Telegram-канале. Купля-продажа с возможным уклонением от налогов именно этого канала расследуется в рамках уголовного производства ГБР, где Порошенко упорно не приходил на допросы", – написал Труба.

По словам бывшего директора ГБР, он не будет утверждать, что это прослушивание было установлено по заказу Порошенко.

"Так не должно было бы быть в правовом государстве. Но именно этот гарант является единственным, кто "торгует пленками" в политическом пространстве", – заявил Труба.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", что следователи должны учесть заключение канадских экспертов относительно идентичности голоса Трубы на этих записях.

"Экспертиза по идентификации голосов, изучении аудио- и видеозаписей установила, что на опубликованных в сети записях "Трубу прорвало" говорит сам господин Труба… На обнародованных аудио лица договаривались об организации политических преследований и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, организации преследовании Порошенко… точно установлено, что звучит голос Трубы", – сказал адвокат.

По его словам, канадские эксперты использовали новейшие биометрические методики исследования, что дает очень высокую степень вероятности заключения, практически категорическое утверждение идентичности голоса.

"Украинская правда" пишет, что речь идет об опубликованном телеканалом "Прямий", который связывают с Порошенко, расследовании, в котором журналисты обратились за экспертизой "пленок Трубы" к канадскому эксперту-криминалисту Штевану Паушаку.

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале "Трубу прорвало" обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять", идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать "кассетный скандал" с участием директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях. 

Труба утверждал, что прослушку устанавливали не сотрудники правоохранительных органов, но позже сказал, что к этому может быть причастен сотрудник ГБР.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу. 

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

9 января 2020 года Офис генпрокурора открыл производство в отношении Трубы по ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия).

Теги: Петр Порошенко, Украина, следствие, исследование, экспертиза, правоохранители, прослушка, Роман Труба, Игорь Головань
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