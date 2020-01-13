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ПОЛИТИКА

Труба назвал открытое против него уголовное производство местью Порошенко

Сегодня стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы по статьям Уголовного кодекса Украины "вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов" и "разглашение данных досудебного следствия". Труба высказал мнение, что экс-президент Украины Петр Порошенко "жаждет мести" за открытые в его отношении ведомством 13 уголовных производств.

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Труба: Кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей?
Труба: Кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей?
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Бывший глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, в отношении которого открыл производство Офис генпрокурора, обвинил в этом экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал в своем Telegram.

Труба сказал, что в этом вопросе есть две составляющие – политическая и правовая.

"Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное – Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам – это его единственная защита", – убежден экс-глава ГБР.

Труба высказал мнение, что у уголовного производства в его отношении нет перспектив.

"Возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства. О правовой части, здесь все просто: внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства. Буду сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы", – добавил экс-глава Госбюро расследований.

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале "Трубу прорвало" обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять", идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать "кассетный скандал" с участием директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях. 

Глава Госбюро расследований утверждал, что прослушку устанавливали не сотрудники правоохранительных органов, но позже сказал, что к этому может быть причастен сотрудник ГБР.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу. 

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

9 января 2020 года Офис генпрокурора открыл производство в отношении Трубы по ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия).

Теги: следствие, правоохранители, расследование, уголовное производство, Роман Труба, Офис генпрокурора, ГБР
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