Труба стал фигурантом уголовного производства – Гончаренко

По словам нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, записи из кабинета бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы свидетельствуют о его "неоднократном нарушении закона".

Офис генпрокурора по факту публикаций в СМИ открыл производство, в котором фигурирует бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба. Об этом 9 января сообщили в ведомстве по запросу нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. Ответ был опубликован 13 января.

В документе указано, что расследование начато по ст. 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса Украины.

"Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", – написал Гончаренко.

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале "Трубу прорвало" обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять", идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать "кассетный скандал" с участием директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях.

Глава Госбюро расследований утверждал, что прослушку устанавливали не сотрудники правоохранительных органов, но позже сказал, что к этому может быть причастен сотрудник ГБР.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.