Зверобой подала заявление на директора ГБР

Волонтер Маруся Зверобой подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу о совершении им уголовного преступления по ст. 366 (служебный подлог).

Волонтер Маруся Зверобой подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Об этом она заявила после допроса в ГБР 26 декабря, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского", – сказала Зверобой.

Ее адвокат Андрей Писаренко уточнил, что было подано заявление о совершении руководителем ГБР уголовного преступления по ст. 366 (служебный подлог).

26 октября в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Также Верховную Раду будут просить разрешить привлечь Федину к ответственности.

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.

2 декабря Зверобой пришла в ГБР со своим адвокатом. "На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: "Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос" или "Вы, свидетель, вызываетесь на допрос", тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос, какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий?" – заявила волонтер у дверей ГБР. "Мы с моими адвокатами приехали узнать, что мне инкриминируют и кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы и будем ждать ответа", – добавила она.

Спикер ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Маруся Зверобой является свидетелем в уголовном производстве, открытом следователями Государственного бюро расследований.