В Госбюро расследований заявили, что Маруся Зверобой проходит свидетелем в производстве об угрозах президенту Украины

Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование в производстве по факту угроз жизни президента Украины, участником которого является народный депутат. Волонтер Маруся Зверобой проходит в нем как свидетель, заявила спикер ведомства Анжелика Иванова.

Волонтер Маруся Зверобой является свидетелем в уголовном производстве, открытом следователями Государственного бюро расследований. Об этом сегодня в комментарии журналистам заявила спикер ГБР Анжелика Иванова, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По ее словам, волонтер фигурирует в производстве ГБР потому, что проводится досудебное расследование в деле, участником которого является народный депутат Украины. Иванова напомнила, что Генпрокуратура передала дело в подследственность ГБР, и, чтобы не разрывать производство между ведомством и Нацполицией, Марусю Зверобой и вызывают на допрос в ГБР.

Отвечая на комментарий журналиста, что волонтер не знает, по какой статье проводится расследование, Иванова сказала, что Маруся Зверобой не может не знать фабулы уголовного производства, поскольку о ней уже неоднократно рассказывали следователи Госбюро, в том числе во время обысков.

Она добавила, что производство расследуется по факту угроз жизни президента Украины – ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.

26 октября в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Также Верховную Раду будут просить разрешить привлечь Федину к ответственности.

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.

2 декабря Зверобой пришла в ГБР со своим адвокатом. "На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: "Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос" или "Вы, свидетель, вызываетесь на допрос", тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос, какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий?" – заявила волонтер у дверей ГБР. "Мы с моими адвокатами приехали узнать, что мне инкриминируют и кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы и будем ждать ответа", – добавила она.