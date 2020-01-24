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Порошенко пришел в Госбюро расследований вместе с 12 нардепами от "Евросолидарности"

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с адвокатами и коллегами по партии "Европейская солидарность" прибыл в Государственное бюро расследований, где сегодня должен состояться допрос по делу о возможной госизмене экс-президента при подписании Минских соглашений.

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По состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах
По состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах
Фото: ЕРА

Экс-президент Украины и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Видео обнародовано на Facebook-странице Порошенко.

Вместе с адвокатами Порошенко попытался пройти в здание ГБР, однако на проходной его и ряд депутатов от "Евросолидарности" остановили сотрудники Национальной полиции.

На странице экс-президента говорится, что депутаты "Европейской солидарности" вместе с членами семей героев Небесной сотни с 10.00 требуют встречи с главой ГБР. Они хотят просить о недопуске к исполнению обязанностей в ГБР бывшего адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

В результате после словесной перепалки правоохранители пропустили бывшего президента и его адвокатов для проведения допроса.

Речь идет о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Издание "Украинская правда" написало, что с Порошенко было 12 нардепов, среди них Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/206073937101018/

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января, и опубликовало соответствующие повестки. В партии "Европейская солидарность" заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

20 января Головань сообщил, что Порошенко не получал повесток о вызове на допрос в ГБР, он пришел за ними в ведомство сам и намерен посетить ГБР 24 января. Адвокат сказал, что на 21 января экс-президент повестку не получил.

В ГБР заявили, что готовят принудительный привод.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, расследование, допрос, Государственное бюро расследований, уголовное производство, ГБР
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