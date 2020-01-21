Представитель Рады в КСУ предложила объединить рассмотрение судебных реформ Порошенко и Зеленского

Конституционный Суд рассматривает дела, связанные с судебной реформой пятого президента Украины Петра Порошенко от 2016 года и нынешнего главы государства Владимира Зеленского от 2019 года. Предложение об их объединении, которое внесла представитель Рады Ольга Совгиря, КСУ рассмотрит в закрытом режиме.

21 января представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины (КСУ) Ольга Совгиря предложила КСУ объединить в одно дело рассмотрение судебных реформ пятого президента Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает LB.ua.

Она сказала об этом на заседании КСУ, который рассматривает представление Верховного Суда (ВС) Украины относительно конституционности отдельных положений закона Зеленского.

Совгиря отметила, что Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу ряда судей ВС, подлежащего ликвидации в рамках реформы судоустройства 2016 года.

Судьи КСУ решили рассматривать это предложение в закрытом режиме.

Председатель суда Валентина Данишевская высказалась против объединения двух дел. Она подчеркнула, что они находятся на разной стадии рассмотрения и имеют разный предмет рассмотрения.

Судебная реформа в Украине была начата в 2014 году при Порошенко. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей. В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу полностью, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон Зеленского относительно деятельности органов судейского управления. Документом среди прочего предусмотрено сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.