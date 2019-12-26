КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандатов за прогулы – представитель президента в суде

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского насчет лишения нардепов мандатов за прогулы не соответствует Конституции. К такому выводу пришел Конституционный Суд Украины, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Верховная Рада направила этот законопроект в Конституционный Суд 3 сентября.

Конституционный Суд Украины признал неконституционным законопроект украинского президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Об этом сообщил 26 декабря LIGA.net представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Конституционный Суд предоставил негативный вывод", – сказал он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского о лишении нардепов мандатов за прогулы не соответствует статье 157 Конституции Украины. В то же время с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился. Как сообщили изданию в пресс-службе КСУ, вывод по законопроекту должен быть опубликован сегодня на сайте суда.

На заседании 3 сентября депутаты Верховной Рады внесли в повестку дня сессии проект закона, согласно которому нардепов могут лишать мандата за пропуск более чем 33% заседаний и установленный судом факт неперсонального голосования. Этим решением депутаты также направили законопроект в Конституционный Суд Украины для получения заключения о его соответствии Основному закону Украины.

Зеленский внес проект закона №1027 в парламент 29 августа. 21 июня он вносил в Верховную Раду законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами". Предлагалось штрафовать нардепов за кнопкодавство. 29 августа этот документ был отозван.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Основной закон, должен набрать 226 голосов, затем получить положительный вывод Конституционного Суда. Только потом происходит его окончательное утверждение, для которого нужно 300 голосов народных депутатов.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламентская фракция "Слуга народа" в общей сложности подготовила 465 поправок к Конституции.