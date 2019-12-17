Законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ создает угрозу их независимости – КСУ

Конституционный Суд Украины признал не соответствующим требованиям одной из статей Основного закона законопроект №1014, который закрепляет в Конституции право президента назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским.

КСУ считает, что реализация законопроекта приведет к концентрации власти у президента Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины признал неконституционным законопроект №1014, который предусматривает закрепление в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в заключении КСУ, опубликованном 17 декабря.

Суд считает, что реализация законодательной инициативы президента Владимира Зеленского не соответствует ч. 1 ст. 157 и соответствует ст. 158 Основного закона.

"Системный анализ положений законопроекта указывает на то, что в случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту", – сказано в релизе.

В заключении сказано, что нарушение принципа разделения власти, которое приводит к ее концентрации в одних руках, нарушает гарантии прав и свобод граждан.

"Опосредованное подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента Украины, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина", – подчеркнули в суде.

Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №1014 как неотложный 30 августа.

Верховная Рада на заседании 3 сентября направила в КСУ для получения заключения о соответствии его требованиям Основного закона законопроект №1014, согласно которому полномочия президента назначать и увольнять глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований будут закреплены в Конституции Украины.

В соответствии с действующим законодательством, глав НАБУ и ГБР назначает президент на основании решения конкурсной комиссии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины – правоохранительный орган, который занимается расследованием коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. НАБУ начало работать 16 апреля 2015 года. Тогда же его директором пятый президент Украины Петр Порошенко назначил юриста Артема Сытника. Его кандидатуру утверждала конкурсная комиссия.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. Директором Госбюро расследований стал экс-прокурор Роман Труба на основании решения конкурсной комиссии. ГБР расследует правонарушения высших должностных лиц, правоохранителей, судей и тех, кто совершил военные преступления.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает увольнение Трубы и перезапуск работы бюро.

Согласно документу, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. В действующем законе о Госбюро расследований директор ведомства назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.