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В КСУ подтвердили отставку Мельника

Судью Конституционного Суда Украины Николая Мельника отправили в отставку по его заявлению, отметили в КСУ.

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Мельник подал в отставку по собственному желанию
Мельник подал в отставку по собственному желанию
Фото: ccu.gov.ua

24 декабря Конституционный Суд Украины на специальном заседании принял решение отправить в отставку судью КСУ Николая Мельника, информирует пресс-служба суда. 

"Николай Мельник освобожден от должности судьи Конституционного Суда Украины на основании п. 4 ч. 2 ст. 1491 Конституции Украины", – говорится в релизе. 

В этой статье указано, что одним оснований для увольнения с должности судьи КСУ является его заявление об уходе по собственному желанию. 

Накануне об отставке Мельника сообщала, ссылаясь на свои источники, "Судебно-юридическая газета". 

Мельник был назначен судьей Конституционного Суда в марте 2014 года по квоте Верховной Рады Украины.

Конституционный Суд Украины состоит из 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей назначают по шесть судей. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей. 

Без Мельника в суде останется 15 судей.

Теги: Конституционный Суд, отставка, судьи, КСУ, увольнение, Николай Мельник
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