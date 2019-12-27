В КСУ подтвердили отставку Мельника

Судью Конституционного Суда Украины Николая Мельника отправили в отставку по его заявлению, отметили в КСУ.

Мельник подал в отставку по собственному желанию Фото: ccu.gov.ua

24 декабря Конституционный Суд Украины на специальном заседании принял решение отправить в отставку судью КСУ Николая Мельника, информирует пресс-служба суда.

"Николай Мельник освобожден от должности судьи Конституционного Суда Украины на основании п. 4 ч. 2 ст. 1491 Конституции Украины", – говорится в релизе.

В этой статье указано, что одним оснований для увольнения с должности судьи КСУ является его заявление об уходе по собственному желанию.

Накануне об отставке Мельника сообщала, ссылаясь на свои источники, "Судебно-юридическая газета".

Мельник был назначен судьей Конституционного Суда в марте 2014 года по квоте Верховной Рады Украины.

Конституционный Суд Украины состоит из 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей назначают по шесть судей. Суд уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его состав входит минимум 12 судей.

Без Мельника в суде останется 15 судей.