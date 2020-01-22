Порошенко не пришел на допрос. Адвокат сказал, что не было официальной повестки, ГБР готовит принудительный привод

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января без уважительных причин, сказал исполняющий обязанности руководителя первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не получал официальной повестки на эту дату.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не пришел 21 января на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий во время общения с журналистами, трансляцию вел канал "112 Украина".

"Повестки направлялись в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом [Украины], по адресу его (Порошенко. – "ГОРДОН") регистрации, по адресу места работы – в Верховную Раду... Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и вызова в ГБР, ему также была отмечена необходимость явки сегодня на 10.30 на допрос в качестве свидетеля. Однако он без уважительной причины не явился сегодня на допрос, соответственно, следователями сейчас готовятся материалы для исполнения принудительного привода Порошенко", – сказал Корецкий.

По его мнению, Порошенко проинформировали "надлежащим образом".

Адвокат пятого президента Игорь Головань в комментарии LIGA.net отметил, что на 21 января официальной повестки Порошенко в ГБР не было.

Головань сказал, что на сайте ГБР есть только повестка на 24 января; Порошенко, по его словам, приходил в Госбюро, чтобы забрать повестку на 24 января.

Адвокат подчеркнул, что повестка должна быть вручена не менее чем за три дня до допроса, поэтому 20 января Порошенко не могли вручить повестку на следующий день. Соответствующая норма содержится в п. 8 ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины.

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января, и опубликовало соответствующие повестки. В партии "Европейская солидарность" заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

20 января Головань сообщил, что Порошенко не получал повесток о вызове на допрос в ГБР, он пришел за ними в ведомство сам и намерен посетить ГБР 24 января.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.