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Порошенко не получал повесток, пришел за ними сам в ГБР – адвокат

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань утверждает, что два из трех уголовных производств, в которых фигурирует его подзащитный, Государственное бюро расследований "явно расследует в интересах РФ".

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Порошенко намерен посетить ГБР 24 января и дать показания по нескольким уголовным производствам, сообщил адвокат
Порошенко намерен посетить ГБР 24 января и дать показания по нескольким уголовным производствам, сообщил адвокат
Фото: ЕРА

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" не получал повесток о вызове на допрос в Государственное бюро расследований, он пришел за ними в ведомство сам. Об этом 20 января заявил его адвокат Игорь Головань в блоге "Украинской правды".

"Порошенко лично посетил Госбюро расследований, чтобы вернуть следователей ГБР в рамки закона и заставить их вручить повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом", – рассказал он.

Адвокат рассказал, что речь идет о вызове на допросы в качестве свидетеля на 24 января в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году, на 31 января (расследование события, связанного с переходом группы украинских кораблей из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года), 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе).

Головань утверждает, что "два из трех производств ГБР явно расследует в интересах РФ".

"На 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил ГБР. Поэтому Порошенко намерен посетить ГБР 24 января и дать показания не только по делу о Минских соглашениях, но и по всем остальным производствам, сфабрикованным по указанию Офиса президента", – заявил адвокат.

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января. В партии "Европейская солидарность" заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 криминальных производствах.

5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Швейцария, расследование, Государственное бюро расследований, Игорь Головань
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