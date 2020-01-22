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Бабиков еще до объявления конкурса знал, что получит должность в ГБР – нардеп Устинова

Бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность за день до того, как был официально объявлен конкурс на должности заместителей главы Государственного бюро расследований, утверждает народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Устинова: И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за три дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича
Устинова: И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за три дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков еще до конкурса знал, что займет должность первого замглавы Государственного бюро расследований. Об этом 21 января в Facebook заявила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Депутат опубликовала несколько документов. По словам Устиновой, один из них подтверждает, что Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность за день до того, как был официально объявлен конкурс на должности заместителей главы ГБР.

"То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс был вообще объявлен, хотя по закону “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”, должен это сделать в трехдневный срок после вступления в должность. Но как видите, был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы и адвокатской деятельности! Пожалуй, чисто “случайно”, с надеждой на будущее. И пусть после этого нам снова рассказывают, что конкурс за три дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича. И вуаля: третье фото – ложь ГБР, руководство которого начало делать вид, что конкурс объявили именно 28 декабря, а не 29-го, хотя это противоречит их же официальному документу", – заявила Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/3429911900368594

18 ноября 2019 года ГБР сообщило о создании подразделения, которое будет заниматься делами Майдана. Генеральная прокуратура Украины передала в Госбюро расследований около 20 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.

18 января 2020 года Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обратились к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

"Голос Америки" писал, что Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов.

20 января Венедиктова сказала, что расследование событий 2013–2014 годов курирует лично она.

В тот же день на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя.

Теги: Украина, Государственное бюро расследований, Александра Устинова, назначение, ГБР, Александр Бабиков
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