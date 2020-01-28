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Кабмин отменил дублирование e-деклараций в бумажном виде

Ранее кадровым службам приходилось готовить пакет бумажных документов в налоговую, где им каждый раз сообщали, что не могут предоставить ответ, так как декларации переведены в электронную форму еще в 2016 году.

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Кабмин отменил обязательное дублирование электронных деклараций в бумажном виде
Кабмин отменил обязательное дублирование электронных деклараций в бумажном виде
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Кабинет Министров отменил обязательную для государственных органов процедуру дублирования электронных деклараций в бумажной форме и передачи пакета бумажных документов в налоговую. Об этом 28 января сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Ну вот. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру", — написал он.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10158151310918552

В ноябре 2019 года Дубилет писал в своем Telegram, что заметил странное явление, касающееся дублирования электронных деклараций на бумагу. Дело в том, что в 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти, согласно которому каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить.

В 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации НАПК в электронном виде. Но Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую. Из-за этого кадровой службе приходилось готовить по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов, отправлять официальный запрос на налоговую службу, где им каждый раз отвечали, что бумажные декларации уже никто не подает.

Теги: Кабинет Министров, декларация, Дмитрий Дубилет
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