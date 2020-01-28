Кабмин отменил дублирование e-деклараций в бумажном виде

Ранее кадровым службам приходилось готовить пакет бумажных документов в налоговую, где им каждый раз сообщали, что не могут предоставить ответ, так как декларации переведены в электронную форму еще в 2016 году.

Кабинет Министров отменил обязательную для государственных органов процедуру дублирования электронных деклараций в бумажной форме и передачи пакета бумажных документов в налоговую. Об этом 28 января сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Уже несколько лет кадровые службы всех государственных органов готовят пакет бумажных документов по каждому госслужащему и отправляют в налоговую службу. И каждый раз налоговая им отвечает, что они не могут дать ответ. Ну вот. Мы, наконец, отменили эту странную процедуру", — написал он.

В ноябре 2019 года Дубилет писал в своем Telegram, что заметил странное явление, касающееся дублирования электронных деклараций на бумагу. Дело в том, что в 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти, согласно которому каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить.

В 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации НАПК в электронном виде. Но Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую. Из-за этого кадровой службе приходилось готовить по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов, отправлять официальный запрос на налоговую службу, где им каждый раз отвечали, что бумажные декларации уже никто не подает.