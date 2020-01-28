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Экс-адвокат Януковича появился в ГБР задолго до своего назначения заместителем директора – СМИ

Александр Бабиков, занявший должность первого заместителя директора Госбюро расследований, впервые был представлен в новой должности еще до окончания конкурса, сообщает Bihus.Info.

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Александр Бабиков появлялся в ГБР еще до своего назначения заместителем директора
Александр Бабиков появлялся в ГБР еще до своего назначения заместителем директора
Скриншот: in time Ukraine / YouTube

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков начал знакомиться с работой Государственного бюро расследований задолго до того, как был назначен на должность первого заместителя директора ГБР. Об этом 28 января написало издание Bihus.Info, ссылаясь на источник в ГБР.

Как сообщил источник, Бабиков пришел к ГБР еще перед Новым годом, 28 декабря, вместе с и.о. директора Ириной Венедиктовой.

"Бабиков уже тогда не стеснялся задавать вопросы следователем, брать в руки материалы уголовных производств и выяснять, почему это расследуют так, а не иначе. "Самое прекрасное", что госпожа и.о. не просто не препятствовала Бабикову парировать в выражениях с работниками ГБР, наоборот же – она, не стесняясь, представляла его своим первым заместителем", – рассказал уже уволенный работник ГБР.

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора. Ранее он сотрудничал с адвокатским объединением Aver Lex, которое занималось защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича по делам Майдана.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Теги: Виктор Янукович, Государственное бюро расследований, ГБР, Александр Бабиков
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