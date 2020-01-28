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ПОЛИТИКА

Труба обжалует свое увольнение в Верховном Суде

Бывший генеральный директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что подал иск о признании незаконным указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении его полномочий на посту главы ведомства.

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Зеленский уволил Трубу 27 декабря 2019 года
Зеленский уволил Трубу 27 декабря 2019 года
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Бывший генеральный директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал в Верховный Суд иск о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства. Об этом он написал в своем Telegram.

"Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", – считает Труба.

Он подчеркнул, что работа в Госбюро расследований стала вершиной его профессиональной карьеры.

"Поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить кроме политической правовую оценку", – добавил экс-директор ГБР.

16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу. 

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Теги: Верховный Суд, увольнение, Роман Труба, иск, суд, ГБР
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