"Нафтогаз" установил новую цену на газ для населения

Цена на газ для населения, в сравнении с декабрем 2019 года, выросла почти на 8%.

В январе 2020 года оптовая цена на природный газ для населения составит 4,65 грн за кубометр, что 25% меньше, чем в январе 2019 года. Об этом 28 января сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Новая цена рассчитана "Нафтогазом" соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №17 от 24 января 2020 года. Таким образом Украина выполняет обязательства перед МВФ по поэтапному переходу к рынку газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, цена не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

В декабре 2019 года цена на газ для населения составляла 4,277 грн за кубометр, что на 8% меньше, чем нынешняя цена.

В Минэнерго уточнили, что с ПДВ но без транспортировки цена на газ будет составлять 5,58 грн за кубометр.

По договоренности с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Летом 2019 года года "Нафтогаз" трижды снижал стоимость топлива: в июне – на 7,3%, в июле – на 11,7%, в августе – еще на 5,1% – до 4653,54 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС и транспортных расходов). В сентябре цена опустилась еще на 3,4%.

В сентябре "Нафтогаз" предупредил, что с повышением спроса может возрасти цена на газ как в Украине, так и на европейском рынке. Компания предложила потребителям приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене.

В ноябре стоимость природного газа для нужд населения и для других потребителей зафиксировали на уровне 4899 грн за 1 тыс. м³ без учета НДС и затрат на транспортировку, на условиях НАК "Нафтогаз України" – 4874,42 грн за 1 тыс. м³. В компании отметили, что такая цена является самой низкой в ноябре с 2016 года.