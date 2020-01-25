Украина получает российский газ путем виртуального импорта из Польши – Макогон

По данным главы ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, в сутки виртуальный реверс российского газа из Польши в Украину составляет 5,5 млн м³.

Макогон заявил, что Украина готова к реверсу газа из Словакии и Венгрии Фото: ЕРА

Украина получает российский газ посредством виртуального импорта из Польши, отбирая газ из своей газотранспортной системы (ГТС). Об этом 24 января в Facebook сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"1 января "Оператор ГТС Украины" подписал с операторами ГТС смежных стран ЕС соглашения, которые базируются на европейских подходах и принципах. Уже сегодня эти новые возможности активно используются украинскими трейдерами. Например, уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС (газоизмерительную станцию. – "ГОРДОН") Дроздовичи", – написал он.

Руководитель оператора ГТС объяснил, что раньше для получения газа из Польши нужно было сначала перекачать его в Польшу, а сейчас Украина сразу оставляет себе часть газа, который идет в Польшу транзитом из РФ.

"Это требовало затрат на прокачку газа, но и самое главное – мы были ограничены техническими возможностями трубопровода "Германовичи". Сейчас таких ограничений нет и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу... Сегодня виртуальный импорт из Польши – уже 5,5 млн м³. Транзит в Польшу – 9,1 млн м³. Соответственно, только 3,6 млн м³ физически будут доставлены в Польшу. Хочу заметить, что ранее летом максимальная техническая возможность по импорту в Украину из Польши была только 4,3 млн м³ в сутки. То есть теперь больше уже таких ограничений нет", – написал он.

По словам Макогона, физически украинская ГТС "готова принимать из Польши до 6,6 млрд м³ в год, но пока, до завершения ряда работ в ГТС, Польша может поставлять физически только порядка 2 млрд м³".

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии, и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", – отметил он.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

После этого украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы.