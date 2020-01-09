Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – Макогон

За 8 января объем транзита российского газа через Украину превысил 100 млн м³ в сутки, заявки на транзит выполняются в полном объеме, проинформировал глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года Фото: ЕРА

Транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон 9 января в Facebook.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн м³ в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал он.

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом". 3 января оператор ГТС информировал, что в начале 2020 года газотранспортная система Украины частично работает в режиме реверса.