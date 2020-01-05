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Газотранспортная система Украины частично работает в реверсном режиме – оператор ГТС

Частичная работа газотранспортной системы Украины в реверсном режиме связана с небольшими объемами транзита газа в начале 2020 года, отметил оператор ГТС.

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Транзит газа составляет 35 45 млн м&sup3; в сутки
Транзит газа составляет 35–45 млн м³ в сутки
Фото: ЕРА

В начале 2020 года газотранспортная система (ГТС) Украины частично работает в режиме реверса. Об этом 3 января оператор ГТС проинформировал в Facebook.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ (подземные хранилища газа. – "ГОРДОН") газопроводом "Союз" в направлении "запад – восток", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что "предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали".

Оператор ГТС отметил, что транзит газа в начале 2020 года составляет 35–45 млн м³ в сутки.

https://www.facebook.com/tsoua2020/posts/2642496835843470

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35–45 млн м³ в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м³ в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", так как услуги оказываются по принципу предоплаты", – объяснил 4 января в Facebook глава компании-оператора Сергей Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10157317616824081

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".

Теги: газ, ГТС, реверс, газопровод, транзит, ПХГ, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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