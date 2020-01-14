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Украина намерена перестроить ГТС для транзита меньшего объема газа – Макогон

По словам главы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, после модернизации транзитная мощность газотранспортной системы Украины будет снижена до 40 млрд м³ в год.

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По данным "Нафтогазу", в 2019 году транзит газа составил около 90 млрд м&sup3;
По данным "Нафтогазу", в 2019 году транзит газа составил около 90 млрд м³
Фото: ЕРА

Украина планирует перестроить газотранспортную систему под транзит объема газа, который примерно в два раза ниже объемов 2019 года. Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 14 января. 

"Сейчас у нас уже есть понимание, что скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд [м³ в год], и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации. Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование для оптимизации системы", – сказал он. 

По словам Макогона, для такой оптимизации необходимо разрешение Кабинета Министров. 

"Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно. Затраты на их извлечение, рекультивацию земли и т.д. не покрывают стоимость металла. В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику", – добавил глава ОГТСУ. 

Он считает, что транзит российского газа через украинскую ГТС в объеме 40 млрд м³ и больше сохранится после 2024 года.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

13 декабря 2019 года в "Нафтогазі" сообщили, что цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в январе 2020 года будет составлять 5500 грн за 1 тыс. м³ без НДС и расходов на транспортировку, что на 12% меньше, чем год назад.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев рассказывал, что в 2019 году объем транзита российского газа через Украину составил порядка 90 млрд м³.

Теги: Украина, газ, ГТС, транзит, трубы, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
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