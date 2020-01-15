Создавать страховой запас газа на 2020 год нет смысла – Макогон

Все участники украинского газового рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа, заявил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

В январе уже "нет смысла" создавать страховой запас газа на 2020 год, заявил 14 января в Facebook глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла. Но нужно думать уже о следующей зиме. Кто будет создавать запас газа на зиму 2020/21? Опять правительство обяжет "Нафтогаз"? Будут ли "Нафтогазу" выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов. Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа", – написал Макогон.

Согласно обнародованному на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды проекту постановления ("Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год"), правительство не планирует создавать запас в этом году. "Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", – сказано в тексте.