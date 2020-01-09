Суммарный эффект на экономику от транзитного контракта за пять лет составит 150 млрд грн – Макогон

Вследствие заключения контракта на транзит российского газа для украинских предприятий снизится тарифная нагрузка по всем направлениям, заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа с 1 января 2020 года Фото: ЕРА

Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита российского газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, заявил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Очень много преимуществ получит и украинская экономика. Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части за транзит, будет порядка 150 млрд грн", – сказал Макогон.

Он добавил, что "тарифы на вход от добывающих компаний украинских снизятся почти в четыре раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся".

Кроме того, по слова Макогона, для потребителей газа тариф "снизился в два раза по сравнению с тем, каким бы он мог быть при нулевом транзите". Он добавил, что в связи с транзитом снизился и тариф на импорт газа из Европы.

"Мы видим, что практически по всем направлениям тарифная нагрузка значительно снижается… что позволит нашей экономике стать более конкурентной, соответственно, у наших предприятий появятся средства для инвестиций в развитие", – заявил Макогон.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.