Украина в 2019 году на 35% увеличила импорт газа из Европы

По данным компании "Укртрансгаз", в 2019 году Украина приобрела у стран Европейского союза 14,2 млрд м³ газа.

В 2020 году Украина будет получать газ и из Румынии Фото: ЕРА

В 2019 году Украина на 35% увеличила импорт газа из стран Европейского союза. Об этом 3 января проинформировало подразделение НАК "Нафтогаз України" компания "Укртрансгаз".

"По состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд м³ голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема", – сказано в сообщении.

Украина получает газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии, после того как в ноябре 2015 года Киев приостановил импорт газа из России в связи с аннексией Крыма и поддержкой Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

В августе 2019 года "Укртрансгаз" сообщал, что с 1 января 2020 года Украина начнет импортировать 1,5 млрд м³ природного газа из Румынии через территорию Молдовы.