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Никаких договоренностей о прямых поставках газа из России нет – "Нафтогаз України"

Пока нет законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка забронировал мощности у оператора газотранспортной системы Украины и начал получать российский газ по прямым поставкам, заявил исполнительный директор "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

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Витренко: Никакого разговора о прямых поставках газа из РФ нет
Витренко: Никакого разговора о прямых поставках газа из РФ нет
Фото: ЕРА

Украина не ведет никаких переговоров о прямых поставках российского газа, заявил на брифинге 9 января исполнительный директор "Нафтогаз України" Юрий Витренко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей о прямых поставках российского газа или даже никакого процесса по поводу новых договоренностей нет. Сейчас никакого разговора о прямых поставках нет", – сказал Витренко.

При этом он добавил, что пока нет законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка забронировал мощности у оператора газотранспортной системы Украины и начал получать российский газ по прямым поставкам.

Витренко подчеркнул, что Украина не покупает газ у "Газпрома" напрямую с ноября 2015 года не потому, что это было политическое решение, а потому, что "Газпром" сам отказался.

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что сейчас официально забронированы мощности для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом", но других бронировок нет. Он добавил, что "никто с такими идеями не обращался".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, транзит, Юрий Витренко
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