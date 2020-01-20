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В 124 городах Украины суммы в платежках за тепло снизились до 30% – Гончарук

В пяти областных центрах Украины – Черкассах, Черновцах, Сумах, Николаеве и Полтаве – перерасчет в платежках за тепло и горячую воду не проводили, отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук сообщил о снижении тарифов на тепло
Гончарук сообщил о снижении тарифов на тепло
Фото: kmu.gov.ua

В 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго пересчитало тарифы на отопление и горячую воду. Об этом в Telegram 20 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, суммы в платежках снижены до 30%.

К инициативе приобщилось 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов и Киев. В пяти областных центрах – Черкассах, Черновцах, Сумах, Николаеве и Полтаве – перерасчет не проводили, указано в инфографике, опубликованной премьером.

"К примеру, за декабрь 2019 сумма перерасчета для одномнатных квартир составила от 80 грн в Киевской области и до 292 грн во Львовской области; для двухкомнатных квартир – 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской области; для трехкомнатных квартир – от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ровенской области. А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца – октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", – написал премьер.

Он заявил, что перерасчет провели, потому что рыночные цены на газ снизились.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф",  сказал Гончарук.

Теги: Украина, Кабинет Министров, отопление, горячая вода, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, Алексей Гончарук
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