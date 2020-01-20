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Глава "Нафтогазу": За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу

Возобновление поставок российского газа в Украину будет зависеть от цены, которую будет готов предложить "Газпром", а также от политического решения на уровне правительства, сказал глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев.

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Коболев: Ничего не мешает "Газпрому" пойти на аукцион, предложить цену и конкурировать
Коболев: Ничего не мешает "Газпрому" пойти на аукцион, предложить цену и конкурировать
Фото: ЕРА

Прямые поставки газа из России в Украину законодательно не запрещены и этим может заниматься любая компания. Об этом 19 января в интервью каналу "Украина 24" заявил глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев.

"Нафтогаз" в данный период времени подобных переговоров не ведет", – отметил он.

Коболев добавил, что возобновление поставок российского газа в Украину будет зависеть от цены, которую будет готов предложить "Газпром", а также от политического решения на уровне правительства.

"Первый фактор находится в рамках контроля НАК "Нафтогаз України" – это цена и коммерческие параметры: является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние почти шесть лет такую справедливую цену нам "Газпром" не предлагал. Ни разу. Поэтому пока мы ждем, будет ли такое предложение. "Нафтогаз" регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ. Ничего не мешает "Газпрому", например, пойти на аукцион, предложить цену и конкурировать. Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект. Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства", – сказал Коболев.  

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, правительство, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, переговоры, аукцион
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