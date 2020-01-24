Жители почти 30 городов могут остаться без тепла из-за долгов — "Нафтогаз"

37 украинских производителей тепла задолжали около 454 млн грн за поставленный газ, заявили в НАК “Нафтогаз України“.

С 1 февраля в 30 населенных пунктах Украины могут отключить отопление Фото: pixabay.com

С 1 февраля газоснабжение 37 украинских производителей тепла может быть прекращено из-за долгов. Об этом 24 января сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что предприятиям-должникам для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454 млн грн.

Также в "Нафтогазі" заявили, что отопительный сезон может быть прекращен в населенных пунктах Днепропетровской (Кривой Рог, Каменское), Ивано-Франковской (Калуш), Киевской (Малая Ольшанка, Софиевская Борщеговка, Обухов, Чубинское), Луганской (Счастье, Старобельск), Одесской (Беляевка, Хлебодарское), Ровенской (Острог), Сумской (Ромны, Шостка), Харьковской (Кочеток, Чугуев), Херсонской (Олешки), Хмельницкой (Дунаевцы) и Черкасской (Смела) областей, а также в областных центрах Днепр, Житомир, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Херсон и Хмельницкий.