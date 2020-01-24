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Гончарук о снижении тарифов на тепло: Это не одноразовая акция

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, предприятия теплокоммунэнерго будут иметь возможность устанавливать тарифы на тепло значительно ниже, чем прошлой зимой.

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Гончарук: Мы переходим к рыночной логике образования цен на газ
Гончарук: Мы переходим к рыночной логике образования цен на газ
Фото: kmu.gov.ua

Предприятия теплокоммунэнерго будут иметь возможность снижать тарифы на отопление и горячую воду в течение всей зимы. Об этом на брифинге 24 января сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это не одноразовая акция. У нас эта зима немного особенная, фактически переходный период – мы переходим к рыночной логике образования цен на газ. С учетом того, что в результате такой рыночной логики цены значительно ниже, мы приняли решение, чтобы дать возможность предприятиям теплокоммунэнерго сделать скидку для населения, которую они могли бы отразить в платежке. Это касается всей зимы, это не одноразовая акция. И цены в платежках в январе и в феврале будут значительно ниже, чем были зимой прошлого года", – сказал премьер.

В то же время глава правительства подчеркнул, что цифры в платежках – это "ответственность людей на местах".

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.  Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

20 января премьер сообщил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго пересчитало тарифы на отопление и горячую воду.

Теги: Кабинет Министров, отопление, горячая вода, тарифы, Алексей Гончарук
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