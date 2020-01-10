Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Беларуси в три раза больше, чем на Германии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что настаивает на внутрироссийских ценах на российский газ для его страны.

Лукашенко: Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия хочет, чтобы Беларусь покупала у нее нефть по ценам, которые выше мировых. Такое мнение он выразил 9 января на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", сообщает БЕЛТА.

"Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", – сказал он.

Лукашенко добавил, что переговоры с РФ по поставкам газа также являются сложными.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – заявил он.

Пока стороны договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях.

"Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", – добавил он.

Сейчас Беларусь покупает российский газ по цене $127 за 1 тыс. м³. Лукашенко говорил, что Беларусь готова покупать газ по $200, "главное – чтобы равные были условия". "Если наши предприятия покупают за $200 – значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", – говорил он.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании "Русснефть" и "Нефтиса". В этот же день в Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).