В Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны

Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы восстановлены. Об этом 4 января сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает агентство БЕЛТА.
По его словам, вечером 4 января уже включили насосные агрегаты и поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан" началась. Ожидалось, что до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.
Сизов подчеркнул, что по мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться, а поставки начнутся на Мозырский НПЗ.
По мнению чиновника, условия поставки нефти будут определяться в результате переговорного процесса, которые ведутся как на уровне вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и малых добывающих компаний.
Представитель "Бетнефехима" добавил, что главная задача – не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.
Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.
Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.
После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.
3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.
4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании "Русснефть" и "Нефтиса".