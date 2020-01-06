В Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны

Вечером 4 января в Беларуси включили насосные агрегаты и поставка российской нефти в направлении ОАО "Нафтан" началась. По мере оформления маршрутных поручений поставки начнутся на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы восстановлены. Об этом 4 января сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, вечером 4 января уже включили насосные агрегаты и поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан" началась. Ожидалось, что до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Сизов подчеркнул, что по мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться, а поставки начнутся на Мозырский НПЗ.

По мнению чиновника, условия поставки нефти будут определяться в результате переговорного процесса, которые ведутся как на уровне вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и малых добывающих компаний.

Представитель "Бетнефехима" добавил, что главная задача – не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании "Русснефть" и "Нефтиса".