Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Остановка поставок нефти в Беларусь из России не создаст проблем в Украине – Герус

Глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что до посевной в Украине не будет серьезных проблем из-за отказа Беларуси от экспорта нефтепродуктов, так как зимой на них низкий спрос.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герус заявил, что в случае необходимости Украина закупит нефтепродукты в ЕС
Герус заявил, что в случае необходимости Украина закупит нефтепродукты в ЕС
Фото: Andriy Gerus / Facebook

Остановка поставок нефти в Беларусь из России и приостановление экспорта нефтепродуктов из Беларуси не создадут серьезных проблем для Украины. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Зимой для нас это не критично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", – сказал он.

По словам Геруса, при необходимости Кременчуг увеличит выработку дизеля, и Украина закупит нефтепродукты из стран Европейского союза.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе)", – объяснил он.

Он отметил, что ситуация осложнилась бы остановкой поставок только дизеля, а вместе с бензином это "не так страшно". Герус добавил, что пока поставки нефтепродуктов из Беларуси продолжаются.

3 января стало известно, что Беларусь приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, экономика, нефть, экспорт, Андрей Герус, нефтепродукты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж
Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж
Умер зять Уитни Хьюстон Ник Гордон
Умер зять Уитни Хьюстон Ник Гордон
  "Легенди Чарівнолісся". Вышел тизер украинского фэнтези-фильма. Видео
  "Легенди Чарівнолісся". Вышел тизер украинского фэнтези-фильма. Видео
Беременная третьим ребенком Рафаэли показала подборку фото в купальнике
Беременная третьим ребенком Рафаэли показала подборку фото в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS