Остановка поставок нефти в Беларусь из России не создаст проблем в Украине – Герус

Глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что до посевной в Украине не будет серьезных проблем из-за отказа Беларуси от экспорта нефтепродуктов, так как зимой на них низкий спрос.

Герус заявил, что в случае необходимости Украина закупит нефтепродукты в ЕС Фото: Andriy Gerus / Facebook

Остановка поставок нефти в Беларусь из России и приостановление экспорта нефтепродуктов из Беларуси не создадут серьезных проблем для Украины. Об этом заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Зимой для нас это не критично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", – сказал он.

По словам Геруса, при необходимости Кременчуг увеличит выработку дизеля, и Украина закупит нефтепродукты из стран Европейского союза.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе)", – объяснил он.

Он отметил, что ситуация осложнилась бы остановкой поставок только дизеля, а вместе с бензином это "не так страшно". Герус добавил, что пока поставки нефтепродуктов из Беларуси продолжаются.

3 января стало известно, что Беларусь приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.