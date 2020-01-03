Россия прекратила поставки нефти в Беларусь – СМИ

Начиная с 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Пока запасы нефти есть, поэтому НПЗ работают в штатном режиме, пишет "РИА Новости".

Пока запасы нефти на НПЗ Беларуси есть Фото: mnpz.by

1 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Республики.

По данным собеседника агентства, "непрерывные партии" нефти были остановлены 31 декабря.

Он подчеркнул, что пока запасы нефти есть, поэтому НПЗ работают в штатном режиме.

Всего в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода – в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан").

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.