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В случае угрозы суверенитету Беларуси со стороны РФ мир окажется втянут в войну – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что России не нужна такая "головная боль", как война из-за Беларуси.

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Лукашенко считает, что РФ по отношению к Беларуси будет действовать аккуратно и осторожно
Лукашенко считает, что РФ по отношению к Беларуси будет действовать аккуратно и осторожно
Фото: ЕРА

В случае угрозы суверенитету Беларуси со стороны России в войну окажется втянуто мировое сообщество. Такое мнение выразил 24 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Классически угроза суверенитету существует всегда, и даже для России. Но я не чувствую роста угрозы суверенитету Белоруссии. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество – они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы", – сказал глава белорусского государства.

Он считает, что такая "головная боль" Москве не нужна, поэтому РФ, "конечно, будет действовать аккуратно, осторожно".

"Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Беларусь находится в центре "котла", где пересекаются интересы ряда стран, в том числе российские.

"Будучи в этом "котле", надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле", – отметил президент Беларуси.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ. 

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания "Наша Ніва", в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России".

23 декабря вице-премьер-министр Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла "очень медленно", но основной пакет документов уже согласован.

Теги: Россия, НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, война, президент, суверенитет
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