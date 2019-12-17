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Экс-сотрудник МВД Беларуси заявил, что участвовал в убийствах оппонентов Лукашенко

Бывший боец специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский сообщил, что вместе с другими бойцами подразделения по приказу руководства принимал участие в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-председателя Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию.

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Гаравский выехал из Беларуси и попросил политического убежища в одной из стран Европы
Гаравский выехал из Беларуси и попросил политического убежища в одной из стран Европы
Фото: Юрий Гаравский / Facebook

Бывший боец специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский заявил в интервью "Немецкой волне", что в 1999–2003 годах участвовал во внесудебных убийствах политических оппонентов нынешнего президента страны Александра Лукашенко. 

Гаравский подтвердил, что вместе с другими бойцами СОБР по приказу руководства принимал участие в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-председателя Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. 

Экс-сотрудник СОБР не исключает причастности своего подразделения к убийству журналиста Дмитрия Завадского, так как бойцов вызвали с выходного в день исчезновения журналиста. Сам Гаравский утверждает, что его в тот день на работу не вызывали.

Гаравский рассказал, что уволился со службы в 2003 году, подписав обязательство "о неразглашении военной тайны". Он решил выехать из Беларуси в 2018 году и попросил политического убежища в одной из стран Европы. Мужчина не назвал названия государства, в котором сейчас проживает. Он заявил, что "не чувствует себя в безопасности", пока Лукашенко является президентом Беларуси. 

"Немецкая волна" отмечает, что Гаравский показал копии и оригиналы документов, подтверждающие его слова. Журналисты подчеркивают, что расследование преступлений, о которых он рассказал, до сих пор не доведено до конца, а подразделение, в котором служил Гаравский, назвали "эскадроном смерти".

Руководителя этого "эскадрона" Дмитрия Павличенко в 2004 году внесли в перечень лиц, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и в США, сообщает "Белсат TV". Телеканал отмечает, что Павличенко в ноябре 2000 года арестовали по приказу руководителя КГБ Владимира Мацкевича по подозрению в организации ряда убийств. Через некоторое время Павличенко освободили по указанию Лукашенко, а Мацкевича уволили с должности.

Гаравский в интервью "Немецкой волне" рассказал, что у него были нормальные отношения с Павличенко – "в баню вместе ходили, знал его жену, сына". По словам экс-сотрудника СОБР, Павличенко принимал участие в убийствах оппозиционеров.

Павличенко после выхода в эфир интервью Гаравского заявил в комментарии TUT.BY, что тот "опозорил" СОБР, но позже в беседе с журналистами издания "Наша Ніва" начал отрицать, что знаком со своим бывшим сослуживцем.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, убийство, похищение, расследование, Европа, убежище
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