Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев – опрос

Рейтинг канцлера Германии Ангелы Меркель вырос на девять процентных пунктов по сравнению с октябрем, тогда как число украинцев, которые хорошо относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, сократилось на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" проводила в период с 13-го по 17 декабря.

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг иностранных лидеров в Украине и опередила президента Беларуси Александра Лукашенко, который лидировал в октябре.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 декабря.

Так, согласно исследованию, в начале декабря к Меркель положительно стали относиться 69% украинцев, что на девять процентных пунктов больше, чем было в октябре. Рейтинг Лукашенко за эти два месяца снизился на два процентных пункта и составил 65%.

Отношение украинцев к Меркель улучшилось после саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, который проходил в Париже 9 декабря, подчеркивается в релизе.

Кроме того, после саммита в Париже с 39% до 52% выросло количество граждан, которые положительно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В то же время в релизе отмечается, что отношение украинцев к российскому лидеру Владимиру Путину после саммита не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно – 72%.

Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.