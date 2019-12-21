Количество украинцев, довольных работой Зеленского, за последние две недели выросло – опрос

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", уровень удовлетворенности деятельностью президента Украины Владимира Зеленского увеличился на 9 процентных пунктов за последние две недели.

Уровень удовлетворенности работой президента Украины Владимира Зеленского вырос за последние две недели с 53% до 62%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 декабря.

Уровень неудовлетворенности деятельностью президента за две недели сократился с 33% до 25%, сказано в релизе.

Согласно исследованию, работой Зеленского граждане удовлетворены больше всего среди представителей власти. Так, в релизе сказано, что положительно деятельность спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова оценивают 35% респондентов, еще столько же придерживаются противоположного мнения, 27% не смогли оценить его работу.

В то же время работой парламента довольны только 29% опрошенных, отрицательно работу Рады оценил 51% респондентов, не смог оценить 21%.

Деятельность премьер-министра Алексея Гончарука положительно оценили 35% участников опроса, ровно столько же заявили об обратном, еще 30% не определились с оценкой его работы.

"Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 29% довольны работой правительства, 45% не удовлетворены, четверть не ответила на этот вопрос. За последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос", – сказано в релизе.

Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.