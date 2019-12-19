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Притула, Кличко и Гордон лидируют в рейтинге доверия киевлян – опрос

Телеведущему Сергею Притуле доверяют 35% киевлян, мэру Киева Виталию Кличко – 35%, а основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону – 32%, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Кличко и Гордон самые узнаваемые среди киевлян общественные деятели
Кличко и Гордон – самые узнаваемые среди киевлян общественные деятели
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, насколько они доверяют политикам, общественным и политическим деятелям. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 18 декабря.

Первое место в рейтинге занял телеведущий Сергей Притула, которому доверяют 35% опрошенных и 39% – не доверяют.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 35% и 55% киевлян – нет.

Журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону доверяют 32% жителей столицы и 48% опрошенных не доверяют. 

Бывшему мэру Киева Александру Омельченко, который в рейтинге доверия занял четвертое место, доверяют 27% киевлян, а 45% – не доверяют.

Согласно опубликованным данным, Кличко и Гордона знает наибольшее число респондентов (не знает Кличко только 2% киевлян, а Гордона – 12%). На третьем месте по узнаваемости находится Притула (его не знает 15% опрошенных), на четвертом – Омельченко (19% респондентов ответили, что не знают его). 

Других политиков и общественных деятелей, которые приведены в рейтинге, не знает более 30% киевлян: пятое, шестое и седьмое места по узнаваемости занимают бывший народный депутат Борислав Береза, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов и экс-нардеп, бывший вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко (их не знают соответственно 35%, 39% и 44% киевлян). 

По уровню доверия на пятом месте после Притулы, Кличко, Гордона и Омельченко находится Томенко (ему доверяют 19% киевлян, а 30%  не доверяют), на шестом – бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (16% – доверяют, 30% – не доверяют), на седьмом – Береза (14% – доверяют, 41% – не доверяет), на восьмом – Попов (13% – доверяют, 40% – не доверяют), на девятом  бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко (11% – доверяют, 29% – не доверяют), на 10-м – бывший народный депутат, депутат Киевсовета от "Батьківщини" Владимир Бондаренко (9% – доверяют, 31% – не доверяет)

Народный депутат от "Слуги народа", бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который заявлял о планах участвовать в выборах мэра Киева, в рейтинге доверия занимает 11-е место: ему доверяет 6% киевлян, а 31% не доверяет. 55% опрошенных сказали, что не знают, кто это. 

Опрос Социологической группы "Рейтинг". Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве среди совершеннолетних граждан методом личного формализованного интервью. Была опрошена 1 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Теги: Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, рейтинг, соцопрос, исследование, Сергей Притула
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