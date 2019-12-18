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Парки и скверы являются самыми большими успехами мэра Кличко – опрос

Среди самых больших успехов мэра Киева Виталия Кличко жители столицы назвали качество дорог и зоны отдыха, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

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Киевляне назвали главные успехи Кличко на посту мэра столицы
Киевляне назвали главные успехи Кличко на посту мэра столицы
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, с какими сферами связаны самые большие успехи мэра столицы Виталия Кличко. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 18 декабря.

38% опрошенных считают, что это парки и скверы. 22% киевлян отдали голос за качество дорог, а 21% граждан – за зоны отдыха.

Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:

  • наличие мест для занятия спортом – 20%;
  • уличное освещение – 16%;
  • качество и доступность общественного транспорта –9%;
  • тротуары и придомовая территория – 9%;
  • образовательные учреждения – 7%
  • качество жилищно-коммунальных услуг – 5%;
  • сбор и утилизация мусора – 5%;
  • ничего из перечисленного – 16%;
  • сложно ответить – 12%;
  • нет ответа – 5%.

Остальные позиции набрали менее 5% голосов опрошенных.

Главные успехи Кличко. Инфографика: ratinggroup.ua
Главные успехи Кличко. Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, спорт, рейтинг, соцопрос, утилизация, исследование, мусор, дороги, отдых
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