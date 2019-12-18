Парки и скверы являются самыми большими успехами мэра Кличко – опрос

Совершеннолетние киевляне ответили на вопрос, с какими сферами связаны самые большие успехи мэра столицы Виталия Кличко. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 18 декабря.
38% опрошенных считают, что это парки и скверы. 22% киевлян отдали голос за качество дорог, а 21% граждан – за зоны отдыха.
Среди других вариантов результаты распределились следующим образом:
Остальные позиции набрали менее 5% голосов опрошенных.
Опрос проводился с 12-го по 16 декабря в Киеве, аудитория – люди от 18 лет и старше, они были опрошены методом личного формализованного интервью. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.