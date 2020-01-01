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Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников из-за отсутствия контрактов с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30–31 декабря во время телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным вел переговоры о поставке нефти в страну, а затем дал поручение найти альтернативные источники поставок.

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Лукашенко 31 декабря провел совещания по поводу поставок нефти
Лукашенко 31 декабря провел совещания по поводу поставок нефти
Фото: belta.by

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса, на котором поручил завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставки нефти с альтернативными источниками. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

В течение 30–31 декабря Лукашенко вел переговоры о нефти с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он также беседовал с министром энергетики России Александром Новаком, так как у Беларуси нет контрактов на поставку нефти из РФ.

Поставки нефти необходимы для бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Одним из альтернативных вариантов являются поставки железнодорожным транспортом из портов на Балтике или по нефтепроводу "Дружба".

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, нефть, транзит
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