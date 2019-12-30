Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск и Москва пока не согласовали интеграционные дорожные карты по газу, нефти и налогам.

Беларусь и Россия уже более 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства Фото: ЕРА

Беларусь не планирует отказываться от нацвалюты при интеграции с Россией. Об этом 29 декабря в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

"Это пустые измышления, что мы в рамках программы интеграции откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость. Такие переговоры не ведутся", – подчеркнул он.

Обе страны пока не согласовали интеграционные дорожные карты по газу, нефти и налогам. Крутой надеется, что президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся до конца года, чтобы найти решения по спорным вопросам.

"Аргументации сторон понятны и нужно просто принятие политического решения, по большому счету", – добавил вице-премьер.

По его словам, с 1 сентября 2020 года роуминг между Беларусью и Россией будет отменен и тарифы операторов будут очень похожи.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сказал, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания "Наша Ніва", в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России".

23 декабря Крутой отметил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла "очень медленно", но основной пакет документов уже согласован.

24 декабря Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства.

Также он сказал, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате растет торговый дефицит Минска и уже достиг $9 млрд.