У Путина отреагировали на критику от Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит кризиса в отношениях между Россией и Беларусью. По его словам, уровень интеграции между странами в настоящий момент уже настолько высок, что "какие-то шероховатости неизбежны".

Песков не не согласен с оценкой Лукашенко, что отношения беларуси и России находятся на "раздорожье". Фото: ЕРА

Несогласованность ряда вопросов в рамках договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью не говорит о кризисе в отношениях. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Он не согласен с оценкой Лукашенко, что страны находятся на "раздорожье".

По словам Пескова, уровень интеграции между странами в настоящий момент уже настолько высок, что "какие-то шероховатости неизбежны".

В ответ на вопрос о сроках подписания "дорожных карт", Песков назвал эту процедуру формальностью. "Главное - что они согласованы", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина также прокомментировал заявление Лукашенко о том, что Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. По словам Пескова, Беларусь имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия.

Песков подчеркнул, что в Кремле не считают такие заявления недружественными.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания "Наша Ніва", в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России".

23 декабря вице-премьер-министр Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла "очень медленно", но основной пакет документов уже согласован.

24 декабря Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства.

Также он заявил, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате растет торговый дефицит Минска и уже достиг $9 млрд.