Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным не поднимать вопрос о единых парламенте и правительстве

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, 31-я дорожная карта интеграционных документов, которая предусматривает создание единых парламента и правительства, была исключена из пакета интеграционных документов России и Беларуси во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Лукашенко: Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы", вышедшем в эфир 24 декабря, Лукашенко отметил, что создание таких наднациональных органов предусмотрено в так называемой 31-й интеграционной дорожной карте России и Беларуси.

"Есть так называемая 31-я карта. Это план строительства наднациональных органов: парламент, возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать... 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов: таможня, экономика, защита пространства нашего и т.д. Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа – экономика. Ну и оборона, дипломатия", – сказал Лукашенко.

По его словам, эта "крыша над национальными органами" не включена в пакет интеграционных документов, которые Минск намерен согласовать в ближайшие дни.

"Мы вообще исключили разговор на эту тему еще [на переговорах] в Сочи", – подчеркнул он.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

29 ноября посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявил, что цель Беларуси и РФ создать единый парламент и правительство не изменилась. По данным белорусского издания "Наша Ніва", в посольстве Беларуси утверждают, что слова Семашко вырвали из контекста. Лукашенко сказал, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России".