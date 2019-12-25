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Политолог Павловский: Лукашенко построил всю политику Минска на лавировании между Москвой и Западом

Российский политолог Глеб Павловский считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко боится России.

Павловский (на фото) считает, что на Лукашенко "пробы негде ставить"
Павловский (на фото) считает, что на Лукашенко "пробы негде ставить"
Фото: Глеб Павловский / Facebook

Президент Беларуси Александр Лукашенко строит свою политику на "лавировании" между Россией и странами Запада. Такое мнение российский политолог Глеб Павловский выразил 24 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он считает, что президент Беларуси боится России.

"Хотя на Александре Григорьевиче, скажем, тоже пробы негде ставить, но, в общем, он маленький, а Россия большая. ...Думаю, любой на его месте боялся бы. Особенно когда в Берлине вдруг кого-то снимают на улице. Знаете, Минск ближе. Поэтому, думаю, он боится. Но с другой стороны, это результат его же собственной политики, это он построил всю политику Минска на лавировании между Москвой и Западом. Это была выгодная политика, но, как говорил один человек – двойная игра, двойные деньги, двойной риск", – сказал Павловский.

24 декабря Лукашенко дал интервью "Эху Москвы", во время которого, в частности, сетовал на отношение РФ к Беларуси и смоделировал ситуацию, при которой Россия угрожает суверенитету Беларуси.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ. 

В конце 2018 года российское издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском правительстве сообщал, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

23 декабря вице-премьер-министр Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что интеграция РФ и Беларуси в экономической сфере шла "очень медленно", но основной пакет документов уже согласован.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, политика, Глеб Павловский
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