Если РФ и Беларусь не договорятся о поставках нефти, то недельки через две транзитный нефтепровод "Дружба" сломается

Итак, Россия не отгружает нефть в Беларусь.

Запасов максимум на 20 дней (без экспорта). Беларусь уже остановила экспорт. При этом пять дней назад Лукашенко уже "давал поручение" наладить альтернативные поставки.

Латыши уже подсуетились и предлагают свои услуги – вплоть до хранения нефти на ЖД (в составах). Украинское правительство бухает – это типа не их проблема.

Одним словом, РФ давит. Беларусь стала в позу. И что-то мне подсказывает, что если не договорятся, то недельки через две нефтепровод "Дружба" сломается.

Такое уже было. К тому же, русские на ремонт трубы после прокачки грязной нефти денег не дали. Одним словом, транзитная труба может "поломаться".

И будет новая серия.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора