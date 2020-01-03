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Белорусские НПЗ из-за отсутствия поставок российской нефти снизили загрузку до технологического минимума

После прекращения поставок нефти из РФ концерн "Белнефтехим" начал работу над заключением январских контрактов с поставщиками из России и из альтернативных источников.

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В Беларуси пытаются не допустить остановку НПЗ
В Беларуси пытаются не допустить остановку НПЗ
Фото: wikimapia.org

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы Мозырский НПЗ и "Нафтан" снизили загрузку до технологического минимума. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на собеседника в концерне "Белнефтехим".

Загрузку снизили с целью не допустить остановку и заморозку производственных мощностей НПЗ.

На данный момент проводится работа над заключением январских контрактов с поставщиками из РФ и поиском альтернативных источников, добавили в концерне.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Сегодня стало известно, что Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.

Теги: Россия, Беларусь, нефть
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